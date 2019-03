Schwarzer Humor und vier Tote

Für das „Theater am Bach“, die Theater-AG des Bach-Gymnasiums in Mannheim-Neckarau, wird es eine besondere Aufführung: „Selfie mit dem Tod“ heißt das Hauptstück des Abends, das sie ab dem morgigen Freitag, 29. März, auf die Bühne bringen werden. Das Besondere: Es stammt nicht von großen Autoren der Theatergeschichte, sondern von einer ehemaligen Schülerin des Gymnasiums. Es ist das erste Stück von Sophia Niehl, und für die Regisseurin des Theaters, Cornelia Bretschneider, war klar: Das bringen wir auf die Bühne.

„Ich hatte mit Sophia zu Beginn nur darüber geflachst. Aber dann habe ich das Stück mit der Theatergruppe gelesen, und alle waren richtig begeistert. Da haben wir sofort entschieden, das Stück umzusetzen“, erklärt Bretschneider. Für die Theater-AG ist das eine neue Erfahrung: „Vorher haben wir Elektra, Hamlet oder Lessings Nathan inszeniert, das war eigentlich schon mehr als Schultheater. Aber ein lustiges Stück wie jetzt hatten wir noch nie!“

Spaß an der Schauspielerei

Denn „Selfie mit dem Tod“ ist gleich in mehrerer Hinsicht eine Parodie: Auf heutige Jugendliche, die mehr auf ihr Handy schauen als in der realen Welt zu leben, aber auch auf den modernen Krimi: „Es gibt viel schwarzen Humor, und es sterben etliche Leute. Ich glaube, am Ende sind es vier Tote“, sagt Sophia Niehl. Für sie lag es auf der Hand, Teenager, die den Sinn für Realität verlieren, zum Thema ihres Stückes zu machen: „Ich habe darüber geschrieben, was ich kenne: Jugendliche, und was sie beeinflusst.“

Im vergangenen Jahr hat Niehl am Bach-Gymnasium ihr Abitur gemacht. Mit dem Schreiben hat die 17-Jährige aber schon viel früher begonnen: „In der sechsten oder siebten Klasse habe ich mit kurzen Gedichten angefangen. Wenn ich mir die heute durchlese, denke ich mir: ,Oh Gott, was habe ich da denn geschrieben.’“ Später hat sie eine Lehrerin dann zu Poetry-Slams mitgenommen. Dort führen Kreative kurze Texte auf einer Bühne auf, und das Publikum entscheidet am Ende über den Sieger. „Ich war da auch bei der U-20-Slam-Meisterschaft. Und ich habe zwei Mal einen Slam gewonnen, in Speyer.“ Trotzdem sagt Niehl: „Ich bin nicht so ein krasser Slammer.“ Sie freue sich aber, immer wieder zu solchen Aufführungen eingeladen zu werden.

Neben ihrem Hang zum Schreiben spielt Niehl gern Theater, selbst auch im „Theater am Bach“: „Da habe ich dann beides zusammen gebracht.“ Ihr erstes Stück, „Das Ruderboot“ hat sie noch unzufrieden zerrissen. Nach der Aufführung von „Elektra“ im vergangenen Jahr hat Niehl sich dann an „Selfie mit dem Tod“ gesetzt: „Ich habe mit dem Charakteren angefangen, wusste ja, dass ich über Jugendliche schreiben möchte.“ Und dann seien die halt ins Absurde abgerutscht.

Neues Projekt: Kurzfilme

Im Juli war der erste Text fertig, wurde aber bis Anfang März noch überarbeitet. „Das waren hauptsächlich praktische Fragen, etwa dass eine Schauspielerin nicht zwei Mal in einer Szene auftaucht“, erklärt Regisseurin Bretschneider. Niehl selbst spielt auch eine kleine Rolle in dem Stück: „Das ist seltsam, wenn man sein eigenes Stück spielt, manchmal aber den Text vergisst“, grinst Niehl über die Reaktionen ihrer Mitschüler. Ihr eigenes Stück jetzt als Inszenierung zu sehen, sei aber kein Problem: „Natürlich hatte ich selbst Bilder im Kopf. Aber jetzt gefällt es mir teils sogar besser.“

Die Schwierigkeit für Bretschneider besteht darin, den Humor des Stückes zu inszenieren: „Häufig wird es banal“, sagt sie. Dann sei es aber nicht mehr lustig. Leichter als große Werke von Shakespeare oder Lessing sei „Selfie mit dem Tod“ deshalb nicht zu spielen. Für Niehl ist die Premiere an ihrer alten Schule zunächst der Abschluss des Projektes. Neue seien aber bereits in Arbeit: zunächst ein paar Kurzfilme, dann ein neues Theaterstück. Ideen hat sie auf jeden Fall genug im Kopf.

