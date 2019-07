Schweizer moderiert Varieté-Abende

Der Schweizer Dustin Nicolodi ist auch als Komiker bekannt. © Heller

Viel Neues und ein paar Klassiker: So lässt sich das Programm des Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo für die nächste Spielzeit zusammenfassen. Am Mittwoch, 23. Oktober, gehen die Shows im Spiegelzelt am Europaplatz wieder los. Geschäftsführer Rolf Balschbach zeigte sich bei der Vorstellung des Programms selbstbewusst. „Das Palazzo ist die Nummer eins“, sagte er.

Die neue Saison wird unter dem Motto „So damn beautiful“ (so verdammt schön) stehen. Der wichtigste Neuzugang ist der Komiker Dustin Nicolodi. Er wird die Gäste durch die Abende führen. Der Schweizer entstammt einer alten Zirkusfamilie und machte sich später als Jongleur, Magier und Komiker einen Namen.

Doch der neue Moderator ist nicht die einzige Veränderung. Die Hauptattraktion wird das neue „Todesrad“ sein, auf dem die equadorianischen Brüder Ray und Rudy Navas ihre Kunststücke aufführen.

Tribünen umgebaut

Baulich kamen die Macher des Palazzo dabei an ihre Grenzen, so Gregor Spachmann, Geschäftsführer von Radion Regenbogen. Die gesamte Konstruktion in das Zelt zu bekommen, sei gar nicht so einfach gewesen, fügte Balschbach hinzu. Auch die Tribünen wurden umgebaut, um die Sichtverhältnisse und die Logistik für Künstler sowie Service-Personal zu verbessern.

Insgesamt 36 Künstler werden in der kommenden Saison im Palazzo auftreten. Mit dabei ist die Tänzerin Emily Kinch. Sie wird eine Darbietung mit dem Titel „Luftnummer“ aufführen. Ebenfalls neu im Programm sind die Jambo Brothers aus Kenia. Sie werden den Zuschauern allerlei Kunststücke mit dem Seil darbieten. Die Tänzerinnen des Revue Ensembles und der bulgarische Akrobat Encho Kayzow sind erfahrenen Palazzo-Gästen bereits bekannt. Sie werden aber auch in der kommenden Spielzeit mit von der Partie sein.

Karten für die Abende samt Menü sind nach Angaben der Presseabteilung ab 75 Euro unter der Telefonnummer 01805/60 90 30 erhältlich. Weitere Informationen zu Karten und Buchung gibt es auch im Internet unter www.palazzo-mannheim.de. Unter der Woche beginnen die Darbietungen um 19.30 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher.

An Sonn- und Feiertagen starten die Shows bereits um 18 Uhr, der Einlass beginnt ebenfalls eine Stunde vorher. Montags sowie an Heiligabend und Neujahr finden keine Aufführungen statt.

Info: Bilderstrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.07.2019