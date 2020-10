Schwellenwert überschritten: Mannheim ist Corona-Risikogebiet

Mannheim.Jetzt ist eingetreten, was seit Tagen zu befürchten war: Mannheim ist jetzt offiziell Corona-Risikogebiet. Nach den am Donnerstag zunächst vom Land veröffentlichten Zahlen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (die Summe der jüngeren Neuinfektionen umgerechnet auf die Einwohnerzahl) mit 56,7 sogar deutlich über der Schwelle von 50.

Offiziell wird die Einstufung als Risikogebiets zwar vom Robert-Koch-Institut in Berlin vorgenommen. Und dessen Zahlen weichen - ebenso wie die von der veröffentlichten - wegen Verzögerungen bei der Weitergabe mitunter von den städtischen Werten ab. Aber nur geringfügig. Und Mannheim liegt ja ganz klar über 50. Zudem ist die Stadt hier auch der offizielle Wert des Landes maßgeblich.

Oberbürgermeister Peter Kurz sagte dem „Mannheimer Morgen": „Die steigenden Fallzahlen sind besorgniserregend, weil nicht gesichert werden kann, dass vulnerable Gruppen auf Dauer zu schützen sind.“ Auch in Mannheim müssten aktuell wieder Corona-Infizierte auf einer Intensivstation behandelt werden. „Anzunehmen, dass das Virus inzwischen harmloser ist als im Frühjahr, könnte ein fataler Fehler sein“, warnte Kurz.

Der weit größte Teil der Neuinfektionen erfolge über nahe Kontakte, insbesondere im privaten Bereich. Um die Zahlen wieder zu senken und stärkere Einschränkungen zu vermeiden, müsse man hier ansetzen. Die Bürger seien jetzt wie im März/April wieder gefordert, ihre Sozialkontakte zu reduzieren und bei Begegnungen das Risiko gering zu halten.„Nur wenn dies in den nächsten Tagen gelingt und möglichst alle einen Beitrag leisten, können wir Weihnachten und Silvester zumindest einigermaßen so verbringen, wie wir es gewohnt sind“, appellierte der Oberbürgermeister.

Interessant ist indes auch ein Urteil, dass am Donnerstag in Mannheim gefällt wurde. Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof kippte das Beherbergungsverbot für Gäste aus Risikogebieten, weil es „in unverhältnismäßiger Weise in das Grundrecht auf Freizügigkeit“ eingreife. Der Gesetzgeber habe nicht dargelegt, dass bei Übernachtungen etwa in Hotels oder Pensionen ein besonders hohes Infektionsrisiko bestehe, welches diese drastische Maßnahme rechtfertige.

Auch grundsätzlich gaben die Richter in der Schubertstraße der Politik hier eine Leitlinie vor: Die Landesregierung sei verpflichtet, „fortlaufend und differenziert zu prüfen, ob konkrete Grundrechtseingriffe auch weiterhin zumutbar seien und ob das Gesamtkonzept von Beschränkungen und Lockerungen noch in sich stimmig und tragbar sei“. Das würde analog auch für alle auf lokaler Ebene beschlossenen Maßnahmen gelten.

Für den Augenblick haben die Verantwortlichen in Mannheim allerdings für ihre nun erwarteten Schritte gute Argumente auf ihrer Seite. Angesichts der rapide gestiegenen Fallzahlen und des Überschreitens der 50er Marke ist die Stadt sogar förmlich zum Eingreifen gezwungen. Ein Risikogebiet zu sein, ist schlimm genug. Ein untätiges Risikogebiet zu sein, wäre absolut unverantwortlich.

