Schwer bewaffnet - Gruppe Jugendlicher unterwegs in Mannheimer Innenstadt

Mannheim.Eine bewaffnete Gruppe Jugendlicher hat sich am Freitagnachmittag in Mannheim getroffen. Wie die Polizei mitteilte, wurden von den Beamten zehn Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren aufgegriffen, die unter anderem Messer, Schlagstöcke und einen Schlagring bei sich trugen. Bei einer Person sei zudem eine Machete mit beidseitig geschliffener Klinge gefunden worden.

Zeugen hatten der Polizei zuvor gemeldet, dass sich zwischen 15 und 20 Jugendliche gegen 16.30 Uhr in der Mittelstraße nahe der Straßenbahnhaltestelle Bürgermeister-Fuchs-Straße im Stadtteil Neckarstadt-West in Kleingruppen getroffen hatten. Mit Schlagwerkzeugen bewaffnet sei die Gruppe in Richtung Neckar unterwegs gewesen.

Sofortige Fahndung führt zum Erfolg

Die Polizei reagierte nach eigenen Angaben mit einer sofort eingeleiteten Fahndung in den Stadtteilen Neckarstadt, Innenstadt und Jungbusch. Sämtliche aufgefundene Waffen wurden von der Polizei sichergestellt. Die Hintergründe des Treffens waren zunächst unklar und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Gegen die Jugendlichen werde wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie gegen die Corona-Verordnung ermittelt. Inwiefern weitere Straftatbestände vorliegen soll geprüft werden. Die Kinder und Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern gegeben.

