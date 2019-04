Schwer verletzter Fußgänger

In der Mittelstraße Höhe Ackerstaße ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Fußgänger schwer verletzt. Wie die Polizei erst heute bekannt gab, ereignete sich der Unfall bereits am Dienstag. Der 37-Jährige wurde zwischen Mitternacht und 1 Uhr von einem ausparkenden Auto im Bereich der Kniekehle erfasst. Der Fahrer des Pkw flüchtete. In dem schwarzen Auto sollen sich zwei weibliche sowie zwei männliche Personen befunden haben. Trotz seiner Verletzungen erreichte der Mann alleine zu Fuß ein Krankenhaus. Dort wurde er aufgenommen und operiert. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel. 0621/330 10, in Verbindung zu setzen. pol/jeb

