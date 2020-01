Schwere Zwangsprostitution: Angeklagter räumt Vorwurf ein

Vergewaltigung, schwere Zwangsprostitution, schwerer Menschenhandel: So lauten die Vorwürfe laut Staatsanwältin Isa Böhmer gegen die vier Angeklagten, deren Prozess am Montagmorgen am Landgericht Mannheim begonnen hat. Angeklagt sind der 51-jährige Rene H. sowie drei rumänische Staatsbürger - zwei Männer im Alter von 41 und 25 Jahren sowie eine 41-jährige Frau. Der deutsche Hauptangeklagte

...