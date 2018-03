Schwerer Fall von Diebstahl

Anzeige

Mannheim.In Untersuchungshaft ist ein 24 Jahre alter Tunesier gekommen. Er hatte am Sonntagvormittag in einem Innenstadt-Parkhaus die Scheibe eines dort geparkten Autos eingeschlagen und einen Koffer mit Kleidungsstücken daraus entwenden wollen. Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen in dem Fall vom „Verdacht des versuchten besonders schweren Diebstahls aus einem Pkw“.

Der Mann, den Behördenangaben zufolge ein in Mannheim wohnender Asylbewerber, war von einer Zeugin dabei beobachtet worden, wie er die Heckscheibe eines VW-Kleinwagens in dem Parkhaus mithilfe eines „Mannheimer Pfostens“ einschlug und den Koffer aus dem Auto mitnahm. Als die Zeugin den Mann ansprach, versuchte er, ohne seine Beute zu fliehen. Er konnte jedoch von einer Polizeistreife an der Flucht gehindert und vorläufig festgenommen werden. Die Zeugin hatte die Beamten des Polizeireviers Innenstadt bereits alarmiert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 24-Jährige daraufhin am Montagnachmittag dem Haftrichter des Mannheimer Amtsgerichts vorgeführt. Dieser erließ gegen den Beschuldigten Haftbefehl aufgrund von bestehender Fluchtgefahr. Der Beschuldigte wurde danach in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.