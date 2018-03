Anzeige

Video Lokales Mannheim: Schwerer Verkehrsunfall im Rheinauhafen

Der junge Mann wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und schwebte zunächst in Lebensgefahr. Nachdem ihn Ersthelfer an der Unfallstelle versorgt hatten, kam er mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er am Freitagnachmittag seinen Verletzungen erlag. Die anderen Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 30 000 Euro.

Die Duisburger Straße war während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten bis 10.15 Uhr komplett gesperrt, es kam zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.