Schwerpunkt liegt auf Technik

Elektro-, Automatisierungs- und Informationstechnik bilden die Schwerpunkte an der Werner-von-Siemens-Schule (WvSS) an der Neckarpromenade. Über die Möglichkeiten, die sich auf dem Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft bieten, informiert die WvSS bei einem Online-Beratungstag am Samstag, 30. Januar, 9 bis 12 Uhr. Zum Angebot gehören das zweijährige Berufskolleg für informations- und kommunikations-technische Assistenten mit Erwerb der Fachhochschulreife im Zusatzunterricht, die Einjährige Berufsfachschule Elektronik und die Fachschule für Technik mit den Richtungen Automatisierungstechnik/Mechatronik und Elektrotechnik. Weitere Details zum Infotag, Anmeldung, Telefonsprechstunden und Videos von Schülern gibt es auf der Homepage wvss-mannheim.de. bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.01.2021