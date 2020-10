Schwierige Rolle

Wie nah Claudius Kranz beim Ausüben seines Mandats für Nikolas Löbel der GBG – in deren Aufsichtsrat er sitzt – gekommen ist, zeigt seine Rolle beim Vereinbaren eines Besichtigungstermins in einer GBG-Wohnung.

Kranz sagte am 13. September dem „MM“, er habe und hatte „für die angesprochene Anmietung von Wohnungen bei der GBG nie ein Mandat und war daher auch nicht in Gespräche diesbezüglich involviert, und zwar in keiner Form“. So habe er am Nachmittag des 19. Dezember 2019 auch nicht bei der GBG angerufen, um einen Besichtigungstermin für Löbels Mieter A. auszumachen. Vielmehr habe er nach einer Besprechung mit A. und dessen Anwältin Löbel in Berlin kontaktiert und ihn über den Gesprächsverlauf informiert. So weit er sich erinnere, sei es durchaus möglich, dass er Löbel dabei gesagt habe, dass der Mieter die GBG-Wohnung besichtigen möchte, und Löbel geantwortet habe, dass er sich darum kümmere. Löbel bestätigt dem „MM“, dass er es war, der an diesem Dezember-Nachmittag den Besichtigungstermin mit der GBG für den 7. Januar 2020 vereinbarte.

„Da war ich gar nicht involviert“

Kranz wiederum informierte dann noch am selben Tag die Anwältin von A. über den Besichtigungstermin. Er muss also von Löbel die Information darüber erhalten haben. Ob dann der Termin am 7. Januar stattgefunden habe und um wie viel Uhr, wisse er nicht. „Da war ich gar nicht involviert“, sagt Kranz.

Am 19. Dezember debattierte und entschied der Bundestag bis in den späten Nachmittag über das Vorgehen gegen die Hisbollah oder den Entwurf zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Löbel nahm an allen sechs Abstimmungen teil. Das dokumentiert die Seite www.bundestag.de. Trotzdem fand er offensichtlich Zeit, mit Kranz zu telefonieren, mit der GBG einen Besichtigungstermin für A. auszumachen und das Ergebnis Kranz in Mannheim mitzuteilen (genaue Schilderung des zeitlichen Ablaufs auf morgenweb.de/mannheim)

Nikolas Löbel schrieb in einem Brief vom 29. Dezember 2019 an seinen Mieter A., dass er Kranz mit einer „vollumfassenden Vollmacht“ ausgestattet habe. Als anwaltlicher Vertreter Löbels verfasste Kranz die Vereinbarung zwischen Löbel und A. bezüglich der Zwischenmiete in eben jener Wohnung (20. Dezember) und teilte der Anwältin von A. unter anderem mit, dass A. die derzeit von ihm bewohnte Drehscheibenwohnung der GBG dauerhaft anmieten könne (5. August).

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.10.2020