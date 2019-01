Schwierige Suche: Einen Mann zum 40. Geburtstag

Katja hat ihren 40. Geburtstag. Markus, ihr Nachbar von unten, verschrobener Professor und Ehefeind in einem, klingelt und steht nass wie ein Schwamm vor der Tür – Katjas Badewanne ist übergelaufen. Trifft sich gut, denn sie braucht einen Mann. Was in der Komödie „Vier linke Hände“ nach Pierre Chesnot folgt, ist ein urkomischer Kampf der Geschlechter. Beide versuchen Herz und Verstand in Einklang zu bringen. Ob das gelingt, können Besucher am Freitag (11.) um 20 Uhr im Oststadttheater erleben. Für die Vorstellung verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Oststadttheater“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. red/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.01.2019