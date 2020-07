Schwierige Übergänge gut meistern

Er streifte eigens das Messgewand über, das er vor über 25 Jahren selbst bemalt hat – in den Farben des Regenbogens, also den Farben der Hoffnung: Der Katholische Stadtdekan Karl Jung gestaltete in der Jesuitenkirche einen „Erzieher/innen-Gottesdienst“. Den gab es zwar schon zum sechsten Mal, aber diesmal war er Jung besonders wichtig als Zeichen des Dankes und der Aufmunterung in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie.

Einige Bankreihen waren auch viel voller besetzt, als das derzeit sonst zugelassen ist. „Aber Teams, die jeden Tag zusammenarbeiten, dürfen ja auch nebeneinander sitzen“, erläuterte Jung mit Blick auf die Abstandsregeln, die sonst dem Schutz vor dem Coronavirus dienen.

Er hat auch das Leben und die Arbeit der über 480 Erzieher, dazu des hauswirtschaftlichen Personals und unzähliger Ehrenamtlicher wie etwa Vorlesepaten, die in den 44 Kindertagesstätten des Dekanats über 2700 Mädchen und Jungen betreuen, drastisch verändert. „Man musste auch mal Wege gehen, an die man vor einem halben Jahr noch nicht gedacht hätte“, so Jung – etwa mehr Kinder pro Gruppe als üblich.

Der Dekan beleuchtete in seiner Predigt daher das Spannungsfeld, in dem sich gerade katholische Kindertagesstätten, die er bewusst auch als pastorale Orte bezeichnete, gesehen hätten. Einerseits seien sie dem christlichen Grundauftrag, menschliches Leben zu schützen und daher auch Ansteckung zu vermeiden, verpflichtet. Andererseits sei es wichtig, gerade in dieser schwierigen Situation Kinder nicht auch noch „seelischer Quarantäne“ auszusetzen, sprich Einsamkeit ohne Betreuung, ohne Ansprache, ohne Freunde.

„Ich bin nicht allein“

„Übergänge“ hatte das Team, das den Gottesdienst ehrenamtlich vorbereitete und den Altarraum wunderbar schmückte, als Thema vorgegeben. Doch Gabriele Wurl, die Fachreferentin für Sprachförderung und Qualitätsentwicklung von der Katholischen Gesamtkirchengemeinde, dazu Ingrid Baier und Sabine Wieser, Leiterin des Kinderhauses St. Peter und Paul Feudenheim, hatten mit den „Übergängen“ nicht allein kindliche Entwicklungsstufen wie den Wechsel zwischen Krippe und Kindergarten oder von der Kita in die Schule gemeint, bei denen man Mädchen und Jungen sensibel begleiten und sie stärken wolle, das Leben irgendwann allein zu meistern. Gerade unter Pandemiebedingungen sahen sich Erzieherinnen ständig neuen Arbeitsbedingungen gegenüber, gestalteten immer wieder neue Übergänge für die ihnen anvertrauten Kinder, für die Eltern und die Teams selbst.

Deshalb wollte Jung diesen besonderen Gottesdienst nicht ausfallen lassen, sondern ihn ausdrücklich auch zu einem herzlichen Dank nutzen. „Jetzt ist es wichtig zu spüren – ich bin nicht allein. Da ist jemand, der mich begleitet: einzelne Menschen, die Gemeinschaft im Team und nicht zu vergessen Gott“, so der Dekan. „Allen ein ganz herzliches Dankeschön für ihr großes Engagement, denn ich weiß, dass es für viele von Ihnen nicht immer einfach war“, erklärte der Dekan.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.07.2020