Schwieriger als die Polizei erlaubt

Die letzte Woche des Sommerrätsels brachte den ein oder anderen „MM“-Leser ins Grübeln. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dennoch lösten die weit mehr als xxx Rätselfreunde fast alle richtig: xxx suchten wir in der vergangenen Woche.

Dass bei einem Sportevent zahlreiche Sicherheitskräfte im Einsatz sind, ist keine Frage. Mannheim feierte dieses Jahr nicht nur die deutsche Meisterschaft der Adler, auch der SV Waldhof schaffte den Aufstieg in die dritte Liga. Bei den Spielen des Sportvereins kommt es hin und wieder mal zu Ausschreitungen, bei denen auch die Polizei eingreifen muss.

Das nächste Lösungswort betrifft ein Thema, worüber sich die Meinungen oft spalten. Die Stadt Mannheim arbeitet daran, die Überwachung per Videokamera vor allem in der Innenstadt auszuweiten, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Diese Videoüberwachung soll es nicht nur an zahlreichen öffentlichen Plätzen geben, auch immer mehr Polizeibeamte sollen mit sogenannten „Body-Cams“ ausgestattet werden. Eine „Boday-Cam“ beschreibt eine Kamera, die ein Polizist während seines Dienstes am Körper trägt, um das Geschehen bei seinen Einsätzen zu dokumentieren.

Doch Aufnahmegeräte allein können nicht immer für Sicherheit sorgen. Dafür braucht es immer noch die Beamten der Polizei, und die sind vor allem abends auf Streife.

Das letzte Lösungswort ist sogar mit einer positiven Bilanz verbunden: Im vergangenen Jahr ging nämlich die Zahl der Einbrüche rund um Mannheim zurück. Trotz der Überwachungssysteme können die Täter jedoch nicht immer gefasst werden. val

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.07.2019