Schwimmmeister mit Nachwuchsproblemen

Mannheim.Für einen Moment stockt Marco Magin der Atem. Wenige Meter vor dem Chef des Herzogenriedbads wollen drei Jugendliche zum Schwimmerbecken – in Straßenschuhen. Sie klettern einfach am Rand der Duschanlage entlang. Auf der anderen Seite angekommen, kehren sie direkt wieder um. Ein Schwimmmeister-Kollege von Magin hat sich ihnen gleich in den Weg gestellt. „Es ist schon krass, auf welche Ideen

