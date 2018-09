Schwöbel stellt neues Buch vor

Gleich zwei Mal ist der Sozialwissenschaftler, Schriftsteller und Kabarettist Hans-Peter Schwöbel in dieser Woche zu erleben. Am Mittwoch, 19. September, liest Schwöbel um 19.30 Uhr aus seinem neuesten Buch „Vom Fleisch der ewigen Vergänglichkeit“ in der Verlagsbuchhandlung Waldkirch in der Hauptstraße 69a in Feudenheim. Der Band mit Essays und Plädoyers ist im Verlag der Ostwestfalen-Akademie erschienen und beweist die Stärke Schwöbels für feine Poesie, aber auch nachdenklich-tiefsinnige Abhandlungen. Der mit dem Bloomaulorden ausgezeichnete Kabarettist gilt aber auch als vehementer Verfechter der „Muddersproch“ – ob Dialekt oder Hochdeutsch. Über das Thema „Sprache ist Heimat“ spricht er am Samstag, 22. September, um 17 Uhr im Zeughaus C 5 der Reiss-Engelhorn-Museen. Er beleuchtet hierbei den Zusammenhang zwischen Sprache und Heimat für die Hochsprache und für Mundarten. Anlass ist der „Tag der deutschen Sprache“, Veranstalter der Verein Deutsche Sprache, Regionalgruppe Rhein-Neckar. Bei beiden Terminen ist der Eintritt frei. pwr

