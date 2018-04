"Schwunghafter" Drogenhandel - zwei Männer in Untersuchungshaft

Anzeige

Mannheim.Zwei Männer im Alter von 32 und 53 Jahren befinden sich seit Ende Februar wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen sich im Jahr 2014 dazu entschlossen zu haben, im Raum Mannheim einen "schwunghaften Handel" mit Marihuana und Amphetamin zu betreiben. Während der 53-Jährige aus seiner Wohnung in Mannheim-Neckarstadt die Betäubungsmittel an einen umfangreichen Kreis an Abnehmer veräußert haben soll, steht der 32-Jährige in Verdacht, die Betäubungsmittel in seiner Wohnung oder in Drittwohnungen, die sich ebenfalls in Mannheim befanden, gebunkert zu haben.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 53-Jährige im Zeitraum zwischen Mitte 2014 bis Anfang 2015 in drei Fällen jeweils mindestens eine halbes Kilogramm Marihuana in anderen Wohnungen zwischengelagert haben soll, und dieses in der Folge portionsweise von dem 32-Jährigen abholen ließ, um dieses zu verkaufen.