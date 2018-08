Sechs Jahre Haft für Ehemann

Symbolbild © dpa

Weil er den Mord an seiner Frau in Auftrag geben wollte, verurteilte die Erste Große Strafkammer des Landgerichts den 71 Jahre alten Bosnier Dusan O. zu sechs Jahren Gefängnis, wie der Pressesprecher des Gerichts, Oliver Ratzel, mitteilte. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Rentner aus Maxdorf im November vergangenen Jahres einen gewissen „Mohamad“ aus Afghanistan dafür bezahlen wollte, seine ihm verhasste Ehefrau für 40 0000 Euro zu töten. Zu dem Auftragsmord kam es aber nicht, da sich „Mohamad“ als verdeckter Ermittler des Landeskriminalamts entpuppte.

Staatsanwalt Andreas Großmann hatte den Hergang der Tat, die das Gericht schließlich als versuchte Anstiftung zum Mord wertete, dagegen ausführlich dokumentiert. Demnach sei in Neustadt an der Weinstraße ein Ort für die Erschießung der Frau besichtigt worden, in einem Schnellrestaurant in Neckarau sei man sich schließlich über den Preis einig geworden.

Ein früherer Anlauf, zwei Slowenen für die Tötung der Frau anzuheuern, kam im Prozess ebenfalls zur Sprache. Die vermeintlichen Auftragskiller sollen das Geld von Dusan O. zwar angenommen, sich dann aber unverrichteter Dinge abgesetzt haben. Die Verteidigung O.s hatten die Rechtsanwälte Steffen Kling und Frank Müller-Fricke übernommen. lang

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018