Sechs Katalysatoren ausgebaut

Erneut sind in Mannheim Katalysatoren von Fahrzeugen abgeflext und gestohlen worden – dieses Mal laut Polizei zwischen Samstag und Montagmorgen von Autos, die in der Eisenbahnstraße (Neckarau) abgestellt waren. Der Gesamtschaden liegt bei rund 5000 Euro. Seit Anfang August hat die Polizei 20 vergleichbare Taten registriert, mit einem Schwerpunkt in Mannheim (Neckarau sieben Fälle, Rheinau und Vogelstang je zwei, Lindenhof und Käfertal je ein Fall). Weitere Taten erfolgten in Neckargemünd-Kleingemünd, Heidelberg-Rohrbach, Walldorf und Sandhausen. Der Gesamtschaden beträgt bis jetzt mehrere zehntausend Euro. Ob alle Taten auf das Konto einer Tätergruppierung gehen, steht noch nicht fest. Die Ermittlungsgruppe „Eigentum“ der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise an Tel. 0621/174 44 44 oder jede andere Polizeidienststelle. pol/cs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020