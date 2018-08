Sechs Mal ohne Treffer

Hätte, hätte, Fahrradkette. Aber dieses theoretische Gedankenspiel hat seinen Reiz: Hätte es der SV Waldhof wegen der verspäteten Uerdinger Bankbürgschaft doch noch in die Dritte Liga geschafft, hätte man daraus sicher eines Tages eine Quizfrage gemacht. Die hätte wohl gelautet: „Welcher Regionalligist schaffte den sportlichen Aufstieg, obwohl er in sechs Relegationsspielen hintereinander kein einziges Tor erzielte?“ Statistisch wäre das korrekt. Die Waldhöfer scheiterten 2016 mit 0:0 und 0:2 gegen die Sportfreunde Lotte, vergangenes Jahr verloren sie nach zwei Nullnummern das entscheidende Elfmeterschießen in Meppen. Und dieses Jahr folgte auf die unglückliche 0:1-Niederlage im Auswärtsspiel jene schreckliche Heimpartie am 27. Mai, die wegen der endlosen Böller im Waldhof-Block abgebrochen wurde. Der DFB wertete sie mit 2:0 für Uerdingen. Doch stand es nur 2:1, ein SVW-Spieler hatte tatsächlich ein Tor erzielt. Wie heißt er mit Nachnamen? sma

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.08.2018