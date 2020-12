Sechs Todesfälle und 158 neu Infizierte

Zwei über 90 Jahre alte Männer, eine über 90 Jahre alte Frau sowie ein Mann und eine Frau über 80 Jahren sind in den letzten Tagen in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung gestorben, ein weiterer über 80-jähriger Mann in einem Krankenhaus. Das teilte das städtische Gesundheitsamt am Montagabend mit. Außerdem meldete die Behörde (Stand 16 Uhr) 158 weitere Fälle einer nachgewiesenen Corona-Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöht sich damit auf 262,3. Details zur Notbetreuung an Kitas und Schulen, die an diesem Mittwoch schließen, gibt es auf der Homepage der Stadt unter mannheim.de/notbetreuung. bhr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020