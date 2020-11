Sechs Tote, 136 neue Fälle

Es ist eine Fülle schlimmer Nachrichten auf einen Schlag. Es gibt sechs weitere Corona-Tote in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Zwei Frauen und vier Männer, der jüngste über 60 Jahre alt, die beiden ältesten über 90. Zudem werden am Montag 136 Neuinfizierte gemeldet, der zweithöchste Wert seit Ausbruch der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Summe neuer Fälle umgerechnet auf die Einwohner – liegt nun nach Zahlen der Stadt bei 237,9. Das ist mittlerweile deutlich mehr als der Landesdurchschnitt von 137.

Im Seniorenzentrum Waldhof sind seit Freitag insgesamt fünf Bewohner an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben, einer davon in einem Krankenhaus. Ein weiterer Bewohner wird derzeit in einer Mannheimer Klinik behandelt. Dies teilte ein Sprecher der Altenpflegeheime Mannheim GmbH (APH) am Montagabend dieser Redaktion mit. Bereits in der Woche zuvor waren in dem Seniorenzentrum drei positiv getestete Bewohner gemeldet worden.

Im Pauline-Maier-Haus, das ebenfalls unter APH-Trägerschaft steht, seien bei einem Routinetest zwei Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden, die Testergebnisse aller Bewohner fielen hingegen negativ aus, so der Sprecher. Sowohl im Pauline-Maier-Haus als auch im Seniorenzentrum Waldhof sind derzeit keine Besuche möglich. Bewohner und Mitarbeiter befinden sich bereits seit vergangener Woche in Quarantäne. Erfreuliche Nachrichten kann die die APH aus dem Ida-Scipio-Heim in der Neckarstadt-Ost vermelden: „Beim letzten Testdurchgang wurde kein Bewohner positiv auf das Virus getestet.“ Keine bestätigten Infektionen meldet auch das Richard-Böttger-Heim auf dem Lindenhof. „In beiden Einrichtungen sind derzeit Besuche möglich“, schreibt die APH.

Gesundheitsamt testet

Vier Senioreneinrichtungen betreibt der Evangelische Pflegedienst Mannheim (EPMA) in der Quadratestadt, in dreien davon herrscht aktuell ein Besuchsverbot. „Das betrifft das Thomas-Carree, das Unionshaus und das Zinzendorfhaus“, so eine Sprecherin der EPMA auf Anfrage dieser Redaktion. Im Zinzendorfhaus waren in den vergangenen zehn Tagen sieben Bewohnerinnen und Bewohner an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben, die Zahl der positiv Getesteten belief sich Ende vergangener Woche auf 59 Bewohner und 23 Mitarbeiter. „Am heutigen Montag führt das Gesundheitsamt eine Testung der Belegschaft und der Bewohner durch“, teilte die Sprecherin des Evangelischen Pflegedienstes mit.

Am Donnerstag fand eine Reihentestung im Unionshaus statt. „Dabei wurden drei Bewohner und ein Mitarbeiter positiv getestet“, heißt von der EPMA. Zudem sei am Wochenende bei einem Bewohner des Thomas-Carrees das Virus festgestellt worden. „Das Gesundheitsamt führt in dieser Woche eine Reihentestung im gesamten Haus durch.“ Auch in zwei der vier Einrichtungen der Avendi Senioren Service GmbH in Mannheim wurden in der vergangenen Woche Bewohner positiv auf Covid-19 getestet.

„Die Situation in unseren Einrichtungen entwickelt sich positiv. Insgesamt haben wir vier Bewohner, die ihre Infektion noch auskurieren“, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Auch sei noch eine Mitarbeiterin krankgeschrieben. „Keine der infizierten Personen zeigt schwere Symptome, glücklicherweise haben wir auch keine Todesfälle“, so die Sprecherin. Ein Besuchsverbot bestehe nur in der Einrichtung „Am Lanzgarten“ im Stadtteil Lindenhof, die anderen Heime seien geöffnet.

