Sechs Verletzte bei Wohnungsbränden

Am Wochenende hat es in Mannheim in zwei Mehrfamilienhäusern gebrannt, mit teilweise verheerenden Folgen: In der Marconistraße in Käfertal wurden am frühen Samstagmorgen 14 Personen aus einem brennenden Wohnhaus evakuiert. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Bewohner mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Obergeschoss des Gebäudes bereits im Vollbrand, sagte ein Feuerwehrmann einem Mitarbeiter dieser Redaktion vor Ort.

Weil das Haus durch das Feuer so stark beschädigt wurde, dass es nun einsturzgefährdet ist, ist es nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 250 000 Euro geschätzt. Die Evakuierten, die zunächst in einem Wärmebus der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) untergebracht worden waren, fanden nach Angaben eines Polizeisprechers jeweils bei Freunden und Bekannten einen Platz. Aufgefallen waren die Flammen einem Nachbarn, der sogleich die Polizei informierte.

Schwerverletzter lag vor dem Haus

Bei einem weiteren Brand in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Schwetzingerstadt wurden vier Personen verletzt. Drei von ihnen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine vierte Person fanden die Einsatzkräfte schwer verletzt, mit Verbrennungen an Armen und Kopf, vor dem Gebäude liegend vor. Sie wurde in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen gebracht. Insgesamt evakuierte die Feuerwehr 17 Personen, darunter zwei Kinder, aus dem Gebäude, in dem das Feuer im vierten Stock ausgebrochen war. In einem Wärmebus fanden die Menschen Schutz vor der Kälte und wurden betreut. Nach etwa anderthalb Stunden Löscharbeit konnte ein Großteil der Bewohner wieder zurück in seine Wohnungen. Die Wohnungen im vierten und fünften Obergeschoss sind jedoch nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Schätzungen entstand am Gebäude ein Schaden von etwa 200 000 Euro.

Auf Anfrage dieser Redaktion teilte ein Polizeisprecher mit, dass die Ermittlungen bezüglich der Brandursache in beiden Fällen laufen. Zunächst sorge die Polizei dafür, dass alle betroffenen Wohneinheiten verschlossen werden, weshalb vermutlich erst am Montag erste Vermutungen angestellt werden könnten. jeb

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.11.2020