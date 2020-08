Sechsjähriger bei Unfall verletzt

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls zwischen einem goldfarbenen Audi und einem sechsjährigen Radfahrer, der am Montag gegen 18.30 Uhr im Einmündungsbereich der Otto-Siffling-Straße mit der Roggenstraße leicht verletzt worden ist. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der Junge mit seinem BMX-Fahrrad die Straße und stieß mit dem Audi zusammen. Der Junge stürzte und zog sich leichte Abschürfungen am Fuß zu. Nachdem sich der bislang unbekannte Audi-Fahrer nach dem Wohlbefinden des Kleinen erkundigt hatte, fuhr er davon. Der Wagen soll mit drei Personen besetzt gewesen sein. Hinweise an den Verkehrsdienst unter 0621/1 74 42 22. scho/pol

