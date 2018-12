Sechsstelligen Betrag ergaunert

Um eine sechsstellige Summe haben Trickbetrüger mit der Masche der falschen Polizeibeamten eine 82-Jährige aus der Oststadt betrogen. Wie die Polizei gestern mitteilte, erhielt die Seniorin bereits am Sonntag gegen 11 Uhr einen Anruf eines angeblichen Beamten, der vorgab, eine osteuropäische Einbrecherbande dingfest gemacht zu haben und ihre Wertsachen schützen zu wollen. Während des Telefonats gewann der Unbekannte Erkenntnisse über sein Opfer – unter anderem, dass es ein Bankschließfach besitzt. Am selben Tag wurde die Frau mehrfach angerufen. Am Montagmorgen räumte sie schließlich das Schließfach, um es den Betrügern auszuhändigen. Nachdem sie erneut kontaktiert wurde, erschien gegen 14 Uhr eine wortkarge, etwa 20 bis 30 Jahre alte, 1,70 Meter große Frau mit braunem Haar, nahm die Wertgegenstände entgegen und verschwand. Noch bis 17 Uhr erhielt die Geschädigte weitere Anrufe. Erst danach wandte sie sich an die Polizei. pol/lok

