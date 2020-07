„Seeigel“ aus Holz wird Klassenzimmer im Grünen

Eine weltweit einzigartige Konstruktion soll im Luisenpark eine neue, dauerhafte Heimat finden: der Holzpavillon der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn. Am Nordufer des Kutzerweihers, eingebettet zwischen zwei Hügeln westlich des Freizeithauses, ist er während der Bundesgartenschau 2023 als Unterkunft für die „Grüne Schule“ gedacht und danach als dauerhafter Standort des neuen Insektariums. Damit ändern sich auch die gesamten Pläne für die „Neue Parkmitte“.

„Er passt mit seiner Dachform da ganz wunderbar in die Landschaft“, begründet Joachim Költzsch, der Geschäftsführer der Stadtpark-Gesellschaft, die Idee. „Das wird dann auch ein Blickfang für alle Besucher, die mit der Seilbahn an der Freizeitwiese ankommen“, denkt Költzsch an 2023. In dieser Zeit stelle er sich den aus 400 Segmenten zusammengesetzten Bau als „XXL-Klassenzimmer“ für die Grüne Schule vor, die mit Kursen, Führungen und Aktionen Menschen für Themen rund um Tiere und Pflanzen begeistern will.

Im Gegensatz zu Heilbronn, wo der Holzbau aber nur als Dach für eine nach allen Seiten offene Veranstaltungsbühne diente, soll er in Mannheim jedoch in Zusammenarbeit mit den zwei Instituten der Universität Stuttgart, die ihn konstruierten, seitlich geschlossen und damit wetterfest werden.

„Das wird eine moderne, zeitgemäße Lern- und Vermittlungslandschaft“, freut sich Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Bundesgartenschau 2023 wie auch des Luisenparks. Dabei passe die ungewöhnliche Bauweise des an einen Seeigel erinnernden Gebäudes zu dem, was darin vermittelt werde.

Das gilt ebenso nach dem sommerlangen Fest 2023. Der hölzerne Bau ist dann als dauerhafter Standort für das Insektarium gedacht, das bis 2025 – wenn sich die Bundesgartenschau 1975 jährt – entstehen soll. In ihm will der Park die faszinierende Welt der Insekten für alle Generationen spielerisch und multimedial so präsentieren, dass ökologische Bedeutung und Nutzen dieser Lebewesen begreif- und erlebbar werden.

Pinguine ziehen um

Dieses Insektarium war bislang in dem Bereich geplant, wo sich heute die Pfälzer Weinstube befindet, deren Pächter am Ende dieser Saison aufhört und die dann abgebaut wird. Diese bisher veröffentlichte Pläne für die „Neue Parkmitte“ sind indes überarbeitet worden. Unverändert ist vorgesehen, den bisher nur intern genutzten Wirtschaftshof hinter dem Pflanzenschauhaus umzubauen und als Fläche für den Luisenpark zu gewinnen. Hier und bis zum südlichen Ufer des Kutzerweihers sollen eine Unterwasserwelt mit Gastronomie und eine 1300 Quadratmeter große und begehbare Vogelvoliere entstehen. Auch wenn die Finanzierung des zuletzt auf 45 Millionen Euro geschätzten Konzepts noch nicht zu hundert Prozent steht, weil man auch auf Sponsoren setzt, ist im Oktober der Baubeginn vorgesehen.

Noch im Sommer werden daher einige Tiere vorübergehend umgesiedelt – die Pinguine etwa in den Frankfurter Zoo. Ihr neues Gehege erhält aber einen anderen Standort als bisher geplant. Es wandert weiter nach Westen zum bisherigen Weinstuben-Standort. Költzsch begründet dies damit, dass sonst „zu große Eingriffe in den alten Baumbestand“ erforderlich gewesen wären. Daher entstand die Idee, die Pinguine weiter westlich und das Insektarium auf der anderen Uferseite anzusiedeln.

Damit wird auch eine Forderung der Landesregierung erfüllt. Sie hatte mit 2,5 Millionen Konstruktion und Bau von zwei ungewöhnlichen Pavillons für die Bundesgartenschau Heilbronn genehmigt – aber die Erwartung geäußert, dass sie nach 2019 weiter genutzt werden. In Heilbronn gab es zwar den Wunsch, die futuristisch aussehenden Bauten zu behalten – aber kein Nutzungskonzept. Darauf signalisierte die Mannheimer Bundesgartenschau-Gesellschaft Interesse, sie zu übernehmen, was das Land auch begrüßte.

Für Schnellbach sind beide Pavillons „Hingucker“. Mannheim kauft sie für jeweils einen Euro, muss aber die Kosten für Ab- und Wiederaufbau übernehmen. Zunächst wollte Schnellbach beide als Schattenspender auf Spinelli platzieren, dann kam er auf die Idee mit dem Luisenpark. Der zweite, aus Fasern gefertigte Pavillon kommt in die Nordostecke von Spinelli – mit Gastronomie.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.07.2020