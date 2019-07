Seelische Qualen der Kinder

Er ist erst sieben Jahre alt, als es passiert – zu jung, um all das zu begreifen, aber alt genug, um sich an den Schrecken zu erinnern: Friedrich-Wilhelm von Hase. Vor 75 Jahren haben die Nationalsozialisten seinen Vater, den Berliner Stadtkommandanten Generalleutnant Paul von Hase, als einen der Widerstandskämpfer beim Attentat vom 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler hingerichtet. Nun hat der Mannheimer Archäologe in Dresden eine Gedenkausstellung dazu eröffnet.

„Friwi“ wurde der Siebenjährige damals liebevoll genannt, und seine Freunde kennen ihn noch heute unter diesem Spitznamen. 1979 bis 1983 arbeitete er in Mannheim am damaligen Reiß-Museum, wechselte dann ans Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz und wurde Professor. Als großer Italien-Experte gestaltete er in Mannheim aber nach wie vor Ausstellungen mit, etwa die zu „Alexander der Große“.

Seit Vater, Schlüsselfigur des Aufstandes in Berlin, ist nach dem Attentat auf Hitler aufseiten der Widerstandskämpfer um Claus Schenk Graf von Stauffenberg für die Abriegelung des Regierungsviertels verantwortlich. Am 8. August 1944 verurteilt ihn der Volksgerichtshof zum Tode, er wird in Plötzensee erhängt.

Familien in Sippenhaft

Der kleine „Friwi“ wird nachts von der Gestapo abgeholt, nach Bad Sachsa im Harz in ein eigens beschlagnahmtes Kinderheim gebracht und dort mit 45 anderen Kindern von Widerstandskämpfern festgehalten. Man gibt ihnen andere Namen, isoliert sie von der Außenwelt, will sie umerziehen. Sippenhaft nennen die Nazis das.

Die seelischen Qualen der Kinder, die entwürdigenden Verhöre aller Angehörigen der Widerstandskämpfer durch die Gestapo, das ganze Leid der Familien hat Friedrich-Wilhelm von Hase 2014 in seinem Buch „Hitlers Rache. Das Stauffenberg-Attentat und seine Folgen für die Familien der Verschwörer“ aufgearbeitet. Zudem gehörte er zum Wissenschaftlichen Beirat der großen Dauerausstellung der „Gedenkstätte Deutscher Widerstand“ im Bendlerblock in Berlin.

Nun schilderte der 82-jährige Mannheimer in Dresden seine Erlebnisse und die seiner Familie. Friedrich-Wilhelm von Hase sprach zur Eröffnung der Ausstellung „Der Führer Adolf Hitler ist tot. Attentat und Staatsstreichversuch am 20. Juli 1944“ des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr, die dort bis Dezember zu sehen ist. Das herausragende Ausstellungsstück stellt ein Filmrequisit dar: die für „Operation Walküre“ mit Tom Cruise vom Filmstudio Babelsberg angefertigte Kulisse des Besprechungsraumes der Baracke der Wolfsschanze, wo von Stauffenberg die Bombe platzierte.

In dem Exponat traf von Hase auch einen weiteren Mannheimer: Roland Hartung. Der frühere MVV-Vorstandschef nahm als Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft 20. Juli 1944“ in Dresden an einer Tagung zum Widerstand teil. Zum Buch „Hitlers Rache“ hatte der Jurist Hartung einen Beitrag verfasst. Darin wies er nach, dass der Fahneneid auf Hitler, den alle Wehrmachtssoldaten leisten mussten, rechtswidrig und damit eigentlich nichtig war.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019