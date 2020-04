In der katholischen Pfarrgemeinde St.Bonifatius in der Neckarstadt begleiten die Franziskanerbrüder Frank und Joaquin Hinterbliebene. Bruder Joaquin hat bereits mehrere Beisetzungen in Corona-Zeiten gehalten, vor allem von Menschen, die er kannte. „Da war es für mich nicht schwer, den Abschied zu gestalten“, sagt er. Er stelle fest, dass die Trauernden die aktuellen Umstände akzeptieren. Was den Angehörigen allerdings ans Herz ging, war, dass sie neben der Zeremonie am Grab nicht noch in einem Gottesdienst ihres Lieben gedenken konnten, berichtet Bruder Joaquin. Bruder Frank bereitet sich aktuell auf eine Beisetzung vor. So, wie er es üblicherweise macht, geht das allerdings nicht. „Ich kannte die Verstorbene nicht, und normalerweise besuche ich dann die Verwandten zu Hause. Ich komme in die Wohnung, versuche, ein Gefühl für die Familie und das Umfeld zu bekommen“, erklärt Bruder Frank. Diesmal habe er das Gespräch am Telefon geführt, und er war positiv überrascht: „Es war sehr offen, wir hatten Zeit. Es fühlte sich an wie Seelsorge am Telefon, und ich glaube, wir werden den Abschied so angemessen gestalten können, wie es eben zurzeit geht.“ abo

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.04.2020