Segen für Pferde und Menschen

Anzeige

Gina und Poldi scharren schon mit den Hufen: Denn Ponys wie sie und auch ihre großen Verwandten sind in der Reithalle des Mannheimer Reiter-Vereins dabei, wenn Dekan Karl Jung am Sonntag, 1. Juli, wieder Ross und Reiter Gottes Segen zuspricht. Im Gartenschauweg 8 findet nämlich um 11.30 Uhr der inzwischen zur Tradition gewordene Pferdesegnungsgottesdienst statt.

Initiiert hat diese Segnungsfeier für Mensch und Tier Ordensschwester Regina Hunder. Sie bietet seit dem Schuljahr 2011/2012 das Projekt „Mit sechs Füßen und der Bibel – dem Leben auf der Spur“ am katholischen Ursulinen-Gymnasium an, und auch in diesem Jahr sind ihre Schüler in die Gottesdienstgestaltung eingebunden. Nicht gestalterisch aktiv, aber als Mitfeiernde werden über 80 Kindergartenkinder mit Familien und den pädagogischen Fachkräften zahlreicher katholischer Kindertagesstätten vor Ort sein. Sie sind begeisterte Teilnehmer des Sprachbildungsprogramms, das Katholische Gesamtkirchengemeinde und der Reiter-Verein Mannheim im Bereich tiergestützte Pädagogik gemeinsam anbieten.

Besondere Momente

Wie die Schüler des Ursulinen-Gymnasiums erleben auch diese Kindergartenkinder besondere Momente beim Reiter-Verein. Daher sind sie ebenfalls zum Gottesdienst am Sonntag eingeladen. Große Unterstützung kommt für beide Projekte und den Gottesdienst durch Peter Hofmann, den Präsident des Reiter-Vereins Mannheim.