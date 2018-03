Segen für Schwangere

Anzeige

Am Samstag, 3. März, findet um 11 Uhr eine Segensfeier für Schwangere in der Kapelle der St. Hedwig-Klinik in A2 statt. Das kündigte das Katholische Stadtdekanat gestern an. „Die Zeit der Schwangerschaft ist eine Zeit der Freude. Oft ist sie auch von Verunsicherung und Aufregung geprägt. Es stellen sich manche Fragen ganz neu. In dieser Situation wollen wir mit der Segensfeier Schwangere ermutigen, ihrer eigenen Intuition zu vertrauen und ihnen zusprechen, dass Gott sie und das heranreifende Leben so annimmt, wie sie sind“, sagt Pastoralreferent Bernhard Boudgoust und Leiter der Katholischen Citypastoral Mannheim.

Einladung an die ganze Familie

Der vierfache Familienvater wird gemeinsam mit Hebamme Maria Winkler und der Frauenreferentin der Katholischen Diözesanstelle Rhein-Neckar (Ilvesheim), Susanne Henke, durch die Segensfeier führen. Mit Liedern, Texten und Symbolen möchte die Segensfeier dem Neuen, das mit der Schwangerschaft begonnen hat, einen Raum öffnen. Eingeladen sind nicht nur Schwangere, sondern auch werdende Väter, Geschwisterkinder, Großeltern und Freunde. schu