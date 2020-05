Sehen ist wichtiger als Aussehen

Eigentlich fühlt es sich toll an, wenn sich beim Kopfschütteln im Wind oder zu Musik da oben endlich wieder was bewegt. Aber leider sind längere Haare nicht gleichbedeutend mit mehr Haaren. Und ästhetisch betrachtet ist es vor allem nach dem Fahrradfahren kein Genuss, wenn alle zu Berge stehen. Hat man glücklicherweise ein Homeoffice mit Terrasse (mangels stabilem WLAN leider nur eingeschränkt nutzbar), lässt sich von den Zotteln wenigstens mit etwas Sonnenbräune ablenken.

Aber wer redet derzeit übers Aussehen? Es gibt ja so viel Wichtigeres! Etwa die Brille. Bei dem blöden Ding ist der linke Bügel abgebrochen. Klebeversuche hielten nie länger als ein paar Minuten. Ein neues Modell ist bestellt, die Lieferzeit beträgt drei lange Wochen.

Zuhause wird die Brille nun eben mit nur einem Bügel getragen. Aber das hämische Gelächter der lieben Familienmitglieder signalisiert, sich so besser nicht in die Öffentlichkeit zu trauen. Das geht nur noch mit Sonnenbrille. Die kann man nun wenigstens guten Gewissens auch in Geschäften auflassen. In denen sind jetzt ja ohnehin alle maskiert. Steffen Mack

