Sehen stärkt den Glauben

Wer schon mal ein Konzert besucht hat oder bei Sportevents war, kennt das: Man möchte die Stars möglichst aus der Nähe und mit eigenen Augen sehen. Das scheint ein Bedürfnis zu sein, dass viele Menschen teilen. Denn was wir mit den eigenen Augen gesehen haben, ist für uns wahr. Obwohl etwas zu sehen, selbst noch nicht für die Wahrheit stehen muss. Unsere Sinne können uns täuschen.

Wir Menschen sind aber sinnliche Wesen – das heißt, wir sind darauf angewiesen, die Welt in der wir leben mit unseren Sinnen wahrzunehmen. Und dazu gehört eben auch das Sehen. Das Bedürfnis danach ist nicht neu, das gab es – wahrscheinlich – schon immer. Auch im Mittelalter gab es ein starkes Bedürfnis, zu sehen – und das führte in einer komplizierten Entwicklung zur Entstehung eines eigenen Festes: Fronleichnam.

Das Fronleichnamsfest, das morgen in den meisten katholischen Gemeinden gefeiert wird, geht auf eine Vision der Augustiner-Nonne Juliana von Lüttich (1193-1258) zurück. Bereits als junge Frau hatte sie im Jahr 1209 eine mehrmals wiederkehrende Vision: Sie sah eine Vollmondscheibe mit einem dunklen Fleck und hörte Christus zu sich sprechen, dass im Lauf des Jahres noch ein Fest zu Ehren der Eucharistie (Abendmahl) fehle. Auf Julianas Anregung hin führte Papst Urban IV. (etwa 1185-1264) dieses Fest schließlich 1264 für die ganze Kirche ein.

Prozession im Mittelpunkt

Fronleichnam ist für uns heute ein merkwürdiges Wort. Es stammt aus dem mittelhochdeutschen und bedeutet „Herrenleib“ oder „Lebendiger Herr“. Gemeint ist der Leib Christi in der Gestalt des Brotes in der Messfeier oder beim Abendmahl. Fronleichnam ist für viele Menschen ein typisch katholisches Fest, obwohl es bereits vor der Reformation entstanden ist. Katholisch wird das Fest, weil es den Glauben an die Wesensverwandlung und die bleibende Gegenwart Christi in den Abendmahlsgestalten von Brot und Wein voraussetzt – die sogenannte Transsubstantiationslehre, die von den Reformatoren nicht geteilt wurde. Aber nur mit diesem Hintergrund lässt sich verstehen, was das heute als Hauptmerkmal des Fests geltende Brauchtum ist: die Prozession. In einem Schaugefäß (Monstranz) wird Christus in der Brotgestalt durch die oft festlich geschmückten Straßen getragen.

Für mich steckt im Fronleichnamsfest eine tiefere Botschaft. Der große unfassbare Gott macht sich selbst ein Stück weit für uns Menschen durch sinnhafte Zeichen erfahrbar und sagt uns die bleibende Nähe Gottes zu: „Seht, ich bin mitten unter Euch. Ich bin euch nahe und begleite euch. Und ihr dürft mir in Euren Gebeten alle eure Sorgen und Nöte, aber genauso auch euren Dank und eure Freude anvertrauen.“

Die Begegnung mit dem und das Sehen des „Herrenleib“ an Fronleichnam empfinde ich als eine Stärkung meines Glaubens. Denn die Zusage von Gottes Nähe schenkt mir immer wieder Kraft und Hoffnung, gerade für den Alltag meines Lebens und des Glaubens. In diesem Alltag muss sich der Glaube bewähren, auch in den nächsten 22 Wochen bis zum Advent. Vielleicht geht es mir da wie beim Konzertbesuch: Ich denke gerne und oft daran zurück wie schön und bewegend es war, was ich gemeinsam mit anderen erlebt habe als Augenzeuge, und habe wieder ein wenig Kraft für meinen Alltag gefunden.

Javier Sosa y Fink,

Pastoralreferent der

Seelsorgeeinheit

Walldorf-St. Leon-Rot

