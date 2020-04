Sehnsucht nach Stadion-Atmo

Jan Kotulla Sportredakteur

Mobiles Arbeiten? Da es Alltag gewesen ist, aus Stadien und Hallen zu berichten, war die Umstellung auf die Arbeit von zu Hause aus das kleinste Problem. „Könnt ihr überhaupt noch was schreiben, wenn alles ausfällt?“, werde ich dagegen oft gefragt. „Na klar“, lautet meine Antwort: Es geht darum, die großen und kleinen Sorgen der Aktiven zu schildern, deren unbändiger Durchhaltewillen bewundernswert ist. Es gilt die Entscheidungen der Funktionäre kritisch zu beobachten und die Sport-Begeisterten über die Pläne zu informieren. Was fehlt, ist der persönliche Kontakt und die Atmosphäre in den Arenen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020