„Sehr schöne Ecken“ auch in der Region

Nach mehr als drei Jahren sind die beiden Weltumradler Stephanie Huber und Andreas Starker wieder zurück – dort, wo alles begann. Am Lipsi Rad am Mannheimer Wasserturm wurden sie nach rund 50 000 Kilometern auf dem Fahrrad von Verkehrsbürgermeister Lothar Quast, Axel Bentz von Monnem Bike sowie Freunden und Familien mit einer Monnem-Bike-Torte empfangen.

Am 2. April 2016 machten sich die beiden mit einer Monnem-Bike-Fahne als Botschafter des Drahtesels auf die Reise in die Ferne. „Sie haben in drei Jahren und rund drei Monaten die Welt aus der Fahrradperspektive erlebt. Das heißt: sehr intensiv und authentisch“, so Quast. Wieder am Ausgangspunkt anzukommen sei „emotional eine Achterbahn“, erklärte Radfahrer Starker. „Auf der einen Seite freut man sich, die Freunde wiederzusehen. Auf der anderen Seite ist unser Abenteuer jetzt erstmal vorbei.“

Reise immer wieder verlängert

Dieses führte sie durch rund 40 Länder. Zunächst ging es Richtung Osten über den Balkan, die Türkei und den Pamir Highway – eine Hauptverkehrsstraße zwischen dem Pamir-Gebirge und Zentralasien. Ab Mai 2017 führen sie die Panamericana – ein System von Schnellstraßen, das Alaska mit Feuerland verbindet – bis Peru hinunter. Ende 2018 flogen sie zurück nach Alaska, bevor sie vor sechs Wochen die Reise zurück nach Europa antraten. „Es war ein ungewohntes Gefühl, wieder im Flugzeug von Alaska nach London zu sitzen. Noch ungewohnter war es, wieder Deutsch zu sprechen“, sagte Huber.

Ihre Eltern haben sie während der ganzen Reise kein einziges Mal gesehen, jedoch viel Kontakt gehabt. Deshalb war es für die Familie ein „sehr emotionales“ Wiedersehen, sagt Alois Huber, der Vater der Radfahrerin. Er ging einen Tag bevor seine Tochter losfuhr in Rente und wäre am liebsten selbst mitgefahren. „Damals haben sie uns gesagt, dass sie ein Jahr wegbleiben“, erinnert der Vater von Andreas, Manfred Starker. Seine Frau Barbara freut sich sehr mit den beiden: „Sie haben die Träume, die andere träumen, wahr gemacht.“ Bei der großen Zahl an Ländern, die Huber und Starker besuchen wollten, hätten die Eltern gleich gemerkt, dass das mehr Zeit brauche. So wurde die Reise ursprünglich auf zweieinhalb Jahre geplant. Letztendlich wurden es acht Monate mehr.

Stephanie Huber nennt Peru und Alaska als zwei Höhepunkte ihrer Reise. „Wir haben jedoch nur eine Idee von den Ländern gekriegt. Es gibt deutlich mehr zu sehen, als wir gesehen haben. Die Liste wird länger und länger“ sagte die 31-Jährige. Andreas berichtete von Laos und Malaysia, wo sie vor allem auch dort entlang gefahren sind, wo man sonst als Tourist nicht hinkommt. „Wir kamen in kleine Dörfer, die noch nie einen Fahrradfahrer gesehen haben“, erzählte er.

Ihre Reise bestritten sie auf zwei selbst zusammengestellten 26-Zoll-Tourenrädern. Der Vorteil daran sei, dass „wir wirklich jede Schraube kennen“, schrieben die beiden auf ihrem Internet-Blog. Das machte es unterwegs auch einfacher auf Pannen zu reagieren und die Räder selbst zu reparieren. Dass dies nicht selten passierte, zeigt die ihre Pannen-Statistik auf ihrer Webseite www.ride-worldwide.com. Dort fertigten sie ein Reisetagebuch an und berichteten über die Hintergründe ihrer Reise. Die restlichen Einträge werden in den nächsten Tagen vervollständigt. Knapp die Hälfte der Nächte schliefen sie in ihrem Drei-Mann-Zelt, damit sie ihre Fahrradtaschen über Nacht darin verstauen konnten. Diese wurden auf der Reise jedoch immer weniger. „Wir haben unterwegs massiv reduziert, uns beschränkt und hinterfragt, was wir wirklich brauchen“, so Steffi.

Ob es langweilig sei nach einer Weltreise wieder durch die Metropolregion zu radeln? „Im Gegenteil“, sagte Huber. „Als wir wieder durch Deutschland gefahren sind, haben wir gemerkt, dass wir hier auch sehr schöne Ecken haben.“ Ansonsten steht bei beiden erstmal die Jobsuche, sowie das Ankommen an.

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.07.2019