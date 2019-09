Sehr weit vorausgedacht

Man kann nie zu früh an Weihnachten denken. Daher gibt es Weihnachtsbäume als Tombolagewinn beim Blumepeterfest, das der Feuerio am Samstag, 28. September – also weniger als drei Monate vor Heilig Abend – am Wasserturm wieder zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ ausrichtet.

Jörn Schmitt aus Hirschberg an der Bergstraße, Ex-Prinz und Inhaber eines Garten- und Landschaftsbaubetriebs, stiftete fünf Gutscheine für je einen Weihnachtsbaum. Und er ist nicht der einzige Spender, der weit vorausblickt – mancher denkt an den guten Zweck und schon 2020.

Maike-Tjarda Müller schickte im Namen des Stamitzorchesters drei mal zwei Eintrittskarten für das Konzert, das die Musiker erst am 7. März 2020 geben. Erst im Juni 2020 ist die große Bauhaus-Junioren-Gala, der größte internationale Junioren-Leichtathletik-Wettbewerb. Fünf Blumepeter-Tombolagewinner dürfen sich schon heute über je zwei Tickets freuen, denn die Gutscheine dafür hat Cheftrainer und Turnierchef Rüdiger Harksen persönlich vorbeigebracht.

Auch Gerald Marzenell war persönlich da, der Geschäftsführer und Teamchef der Bundesligamannschaft von Grün-Weiss Mannheim, die amtierende deutsche Tennismeister sind. Er hat nicht nur drei Gutscheine für je zwei Karten für Bundesligaspiele im Sommer 2020 ausgestellt, sondern zudem ein unterschriebenes Meistertrikot der Tenniscracks mitgebracht.

Stichwort Meister und Trikots: Auch Freunde der Adler dürfen sich auf die Tombola freuen, denn da finden sich dank einer Spende der MVV Energie AG zwei Adler-Trikots (von Joonas Lehtivuori und Matthias Plachta) mit Unterschriften unter den Gewinnen.

Ein großer Unterstützer der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen ist stets die Inter-Versicherung. Erst kürzlich hat sie eine große Geldspende übergeben. Aber für das Blumepeterfest engagiert sie sich „natürlich“, wie es sogar ausdrücklich heißt, erneut – mit 130 (!) Tombolagewinnen. Zehn schöne Rucksäcke sind dabei, 50 Vesperboxen, 30 Powerbanks – sprich Stromspeicher fürs Handy – und 50 Erste-Hilfe-Sets, dazu noch 600 Fruchtgummi-Packungen als Trostpreise.

„Selbstverständlich“, so Musikerin Marla Roh, beteiligt sich auch die Mannheimer Bläserphilharmonie an der Tombola für den guten Zweck. Drei Weihnachts-CDs sowie drei mal zwei Karten für das Nikolauskonzert gibt sie auf den Weg. Persönlich da war Kristina Pekas, Leiterin vom NYX Hotel im früheren „Wartburg“ in F 4. Sie brachte nicht nur drei Frühstücksgutscheine für je zwei Personen sowie 24 Flaschen Wein (Riesling, Dornfelder, Grauburgunder, Merlot), sondern mehrere Beutel diverser Snacks und einige Getränke, die der Aufbau-Mannschaft zugutekommen. „Gerne stärken wir auch die Helfer“, so Pekas – eine schöne Geste. Sympathisch ebenso Ruth Anselmann vom Weingut Werner Anselmann Edesheim. Zu den fünf Gutscheinen über je 20 Euro für Weineinkauf als Tombolagewinn wünschte sie „viel Erfolg für das Fest!“ Das kann man brauchen!

