„Sein Weggang wäre ein großer Verlust“

Peter Albrecht, Revierleiter der Neckarstadt in Mannheim. (Archivbild) © Thomas Rittelmann

Mannheim.Die Neckarwiese, Hafengebiete, Kneipen, die Bordellstraße, die Justizvollzugsanstalt, dazu ein hoher Anteil an Sozialleistungs-Empfängern und Ausländern, wachsende Spannungen zwischen den Kulturen: Dies verlangt der Polizei in der Neckarstadt samt den 110 Mitarbeitern im Revier alles ab. Seit nunmehr zehn Jahren ist Peter Albrecht (Bild) der Mann an der Spitze in der Waldhofstraße, der

...

Sie sehen 10% der insgesamt 3974 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.07.2018