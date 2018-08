Anzeige

Eine Meinung sollen beide Frauen nicht haben. „Ich war nicht mehr Herr meiner Sinne, ich habe nur funktioniert“, erzählt Viola. Und wenn sie das mal nicht tut, „wurde ich zurechtgestutzt, klein gemacht. Einmal hat er mich im Winter stundenlang auf den Balkon gesperrt. Schläge waren fast schon Normalität.“ Bei der jungen Frau kommt es immer wieder auch zu körperlicher Gewalt. In den 15 Jahren „ständig“ – anders als bei Sabine, Prügel gibt es in der Partnerschaft nicht. Aber die Betroffenen berichten beide von dem gleichen Muster, wenn es zum Streit kommt. „Seine Augen“, Viola setzt an – „ja, die Augen“, wiederholt Sabine. „Die sprachen Bände, plötzlich von jetzt auf gleich waren sie so böse, so dunkel, die Adern knallrot, seine Augen waren plötzlich voller Hass. Ich habe ihn nicht wiedererkannt.“ Von Liebe keine Spur. Generell fällt Viola ein vernichtendes Urteil über ihren Ex-Partner, mit dem sie auch einen gemeinsamen Sohn hat: „Er hat nichts gefühlt. Das war alles erlernt, von anderen abgeguckt und im richtigen Moment eingesetzt. Alles ist künstlich gewesen.“

Mehr als 100 Opfer

Manipulation, extreme Kontrolle, vorgetäuschte Gefühle, Beleidigungen – für Annette Heneka vom Fraueninformationszentrum in der Neckarstadt-Ost passen diese Aspekte alle in das Bild eines Narzissten. Seit Jahren betreut sie Frauen, die psychische Gewalt in der Beziehung erlebt haben – auch Sabine und Viola. „Etwa die Hälfte der Opfer, die bei uns Hilfe suchen, erleben seelische Gewalt. In Mannheim sind das von 212 im Jahr 2017 damit etwa gut 100 Betroffene. Meistens kommen körperliche Auseinandersetzungen irgendwann dazu“, erklärt sie. In Gesprächen müssten Opfer erst lernen, dass sich ihr Partner schlecht verhalten hat, dass er der Böse war, sagt Heneka. „Das ist am Anfang schwierig“, gibt Viola zu. „Ich habe ihn schließlich geliebt, auch wenn es mir jetzt absurd erscheint.“ Annette Heneka weiß: „Die Überwindung, zur Polizei zu gehen, sich Hilfe zu holen, ist riesengroß.“ Die Frauen haben oft die Angst, dass ihnen keiner glaubt.“

Sabine und Viola stimmen zu. „Dir glaubt sowieso keiner, wenn du etwas erzählt.“ – Diesen Satz sollen beide Partner immer wieder zu den Frauen gesagt haben. Am Ende stellt sich aber heraus: Die Männer hatten Unrecht.

