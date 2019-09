Man mag ja von der Digitalisierung halten, was man will. Viele haben Angst, denn in der Industrie könnten Computer den Menschen die Arbeitsplätze rauben. In der Forschung jedoch ist der Einsatz neuer Technologien vollkommen unstrittig. Dass sie auch in der Psychiatrie und Psychotherapie Anwendung findet – das wirkt hingegen erst einmal befremdlich. Und erinnert an Science-Fiction-Filme. Ein Fortschritt aber, der für die menschliche Gesundheit nur positiv sein kann.

Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) verbindet die Forschung mit der Therapie, unter anderem mit hoch technisierten Instrumenten. Und schafft gleichzeitig ein Zentrum, das die Zusammenarbeit von verschiedenen Forschungsgebieten erleichtert und sie miteinander verknüpft. Mit dem Zentrum will das Institut maßgeschneiderte Behandlungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen entwickeln. Da haben wir das Stichwort: maßgeschneidert. Individuell. Kein Mensch, keine Krankheit ist gleich. Mit neuen Technologien und dieser Verbindung der Forschungsgebiete können Ärzte künftig besser behandeln.

Das ZI geht neue Schritte – und ist damit seiner Zeit voraus. Mit diesem Zentrum setzt das Institut wieder einmal hohe Maßstäbe in der Wissenschaft.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019