Seit 100 Jahren gut bei Stimme

Das alte Schwarzweiß-Foto in der Festschrift des Polizeichor 1919 Mannheim zeigt mehrere Herren im schwarzen Anzug, die Haare mit reichlich Pomade zum strengen Scheidel gezogen. Zu sehen ist der erste öffentliche Auftritt des Gesangvereins am 18. April 1926 im Musensaal des Rosengartens. Der 1919 gegründete Chor feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Ein guter Anlass, um im Gespräch

...