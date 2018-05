Seit 60 Jahren eng verbunden

Anzeige

„Das ist eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft geworden“, sagt Eder. „Das haben wir einer Person zu verdanken“ fügt Fischer hinzu und deutet auf Eder. Dieser winkt bescheiden ab, er möchte gar nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. Früher hat er gemeinsam mit seinem Schulfreund und Schwager Manfred Maaß die Treffen organisiert. Nach dessen Tod übernahm er dann vor zehn Jahren auch die Pflege der Klassenkasse, aus der alle Ausflüge vollständig finanziert werden.

Großer Altersunterschied

Zweimal im Jahr wird von allen ein fester Betrag abgebucht. „Das hat alles immer reibungslos funktioniert“, sagt Eder. Die Bereitschaft, mitzumachen, sei immer bei allen da gewesen. „Aber wenn das nicht einer in die Hand nimmt, dann passiert nix“, ergänzt Brunner.

Sie alle kamen auf unterschiedlichen Wegen an die Handelsschule: Eder und Brunner waren bis zur Mittelstufe am Gymnasium, Logwinski und Fischer kamen von der damaligen Volksschule (später Hauptschule). Innerhalb der Klasse betrug der Altersunterschied bis zu fünf Jahre. „Drei Jahre hatten die Ältesten uns voraus, uns Rotzlöffeln“, scherzt Logwinski.

Sie sind stolz auf das, was sie mit der Mittleren Reife erreicht haben. Eder war zuletzt Reedereikaufmann, Logwinski Prokurist in einem Mineralölkonzern, Fischer war Drogist und als Pharmareferent tätig, Brunner als Personaler, Buchhalter und Teilprokurist. Andere haben erfolgreich eigene Geschäfte gegründet oder wurden Geschäftsführer oder Bankdirektor. „Wirklich verantwortungsvolle Positionen“, fasst Eder zusammen.

Dass die Wertigkeit der Schulabschlüsse sich verändert habe, bedauern sie alle. „Es lag auch an den Lehrern, dass wir eine gute Allgemeinbildung erfahren haben“, so Logwinski. Besonders Lehrer Heitz hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen: „Der hat es verstanden, den Unterricht so richtig spannend zu gestalten.“ Eder hat ein Klassenfoto von 1958 dabei, alle sind ordentlich zurechtgemacht. „Ich hab mich eigentlich wenig verändert“, witzelt Brunner, „nur meine Haare, wo sind die alle hin?“

Keine „Stinkstiefel“ dabei

Logwinskis Handy klingelt: Ein Arbeitskollege aus Hamburg, mit dem er nach 19 Jahren immer noch Kontakt hat. „Wenn man befreundet war, dann war man zuverlässiger befreundet als heute. Heute ist alles so oberflächlich. Das war damals nicht so“, meint Eder.

Logwinski hatte über mehrere Jahre einen Zweitwohnsitz in Hamburg, Eder pendelte zehn Jahre lang nach Frankfurt. Trotzdem haben es die vier geschafft, sich seit 1995 monatlich zum Skat zu treffen. „Ich glaube, dass das Wichtigste die Person, der Mensch ist. Der Einzelne. Wenn da nur ein Stinkstiefel irgendwo dabei ist, der kann alles kaputtmachen“, sagt Logwinski.

Stinkstiefel gibt es in ihrer Klasse keinen. Am Sonntag treffen sie sich in Bad Dürkheim und feiern, dem Anlass angemessen, in einem Vier-Sterne-Hotel ihr 60-jähriges Jubiläum.

