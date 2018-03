Seit 70 Jahren ein Paar

Anzeige

Seite an Seite für sieben Jahrzehnte, das schaffen heutzutage die wenigsten Paare. Doch Anna und Theodor Gruber haben gezeigt, dass eine Ehe ein Leben lang halten kann. Am 25. März 1948 gaben sich Anna, die damals noch Spachmann hieß, und der Elektroinstallateur auf der Rheinau das Jawort und können nun – 70 Jahre später – Gnadenhochzeit feiern: Im Familienkreis, zu dem neben ihren zwei Töchtern, drei Enkeln und vier Urenkel gehören.

Kennengelernt haben sich die Beiden schon während der Schulzeit. Theodor Gruber, der in Rheinau wohnte, besuchte ab der sechsten Klasse die Pfingstbergschule. Sein Schulfreund war der Bruder von Anna. „Wir kennen uns schon 80 Jahre, irgendwann hat es gefunkt, aber ich hätte nichts Besseres bekommen können“, meinte der heute 93-Jährige. Doch die aufkeimende Liebe wurde bald durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs unterbrochen. Denn Theodor Gruber musste zum Militär nach Italien und wurde an der linken Schulter verwundet: Er verlor außerdem einen Finger und das linke Augenlicht.

Hochzeitstorte vom Papa

Aus den Augen haben sich die beiden während dieser Zeit indes nicht verloren. Anna besuchte ihren Theodor regelmäßig im Lazarett. Nach der Heimkehr wurde 1948 geheiratet, erst standesamtlich auf der Rheinau und dann in der Pfingstbergkirche. Die Hochzeitstorte hatte der Vater von Theodor Gruber gebacken – der gelernte Konditor betrieb ein Kolonialwarengeschäft auf der Relaisstraße. Erst wohnte das jungvermählte Paar in einem Zimmer auf der Rheinau. Später baute der Vater von Theodor Gruber ein Haus in der Fronäckerstraße, in dem Anna und Theodor Gruber noch heute wohnen. Aufgrund seiner Behinderung konnte Gruber seinen erlernten Beruf nicht mehr ausüben. Über Beziehungen bekam er eine Stelle bei der Firma Sunlicht, wo er sich vom Werkstattschreiber zum Abteilungsleiter und Betriebsmeister hocharbeitete. Anna Gruber, die ebenfalls kurze Zeit bei Sunlicht und danach in der Zündholz Fabrik gearbeitet hatte, kümmerte sich nach der Geburt der Kinder um Haushalt und Garten. Die Grubers waren begeisterte Kegler. Theodor Gruber wurde Deutscher Vizemeister mit dem Verein Mannheimer Kegler.