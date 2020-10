Seit April 410 Behandlungen

Schutzanzug, Mund-Nasen-Maske, Handschuhe: Das ehrenamtliche Team der Malteser-Anlaufstelle für Menschen ohne Krankenversicherungskärtchen hat sich Vermummung verordnet und obendrein das Konzept seiner Donnerstag-Sprechstunden im (mietfreien) Keller der Neckarstädter Herz-Jesu-Gemeinde in der Zehntstraße 32 umgemodelt. Corona stellt alle vor riesige Herausforderungen. Gleichwohl läuft die etwas andere Praxis weiter – inzwischen mit Terminvergabe und Freiluftwartezone.

„Wir haben nicht einmal während des Lockdowns komplett geschlossen“, erzählt die organisatorische Leiterin Daniela Carrara – was keineswegs für alle 20 bundesweiten Malteser-Medizin-Projekte zutraf. Als sich die Stadt während der Frühjahrsmonate in Pandemie-Schockstarre befand, da gab es bei der Mannheimer Anlaufstelle zumindest Beratung und Medikamente. In dringenden Fällen sind Patienten an Kooperationspraxen vermittelt worden.

Der pensionierte Internist Ewald Jammers kommentiert: „Das Team war sich einig, dass wir in Corona-Zeiten unsere Leute, die sonst nirgends hinkönnen, nicht im Stich lassen dürfen.“ Allerdings galt es auch, die Gesundheit der ehrenamtlich tätigen Ärzte, Schwestern und Dolmetscher zu schützen – denn viele gehören wegen ihres Alters oder aus anderen Gründen zur Risikogruppe. „Ich habe mich auch erst mal ein paar Wochen zurückgezogen, bin aber dann wieder eingestiegen“, berichtet der 75-jährige ärztliche Koordinator Jammers.

Auch wenn das Team Corona-bedingt geschrumpft ist, so reichen die Kapazitäten, um eine allgemeinmedizinische Sprechstunde sowie gynäkologische Untersuchungen anzubieten. Für Probleme sorgt allerdings, dass oftmals kein Dolmetscher zur Verfügung steht. Jammers: „Etwas medizinisch zu vermitteln, ist schwer bis fast unmöglich, wenn jemand nur Bulgarisch spricht.“

Warten im Freien

Die früher meist proppenvolle Wartezone ist inzwischen abgesperrt. Weil es in diesem Kellerbereich keine Fenster gibt, halten sich bestellte Patienten im Hof oder einem kleinen offenen Zelt auf. Dort werden sie jeweils zur Behandlung abgeholt – sofern sich die Körpertemperatur beim Messen im Normalbereich bewegt. Bei Symptomen mit Verdacht auf Covid 19 schickt das Team zum Gesundheitsamt. Carrara: „Wir haben einen Ablaufmodus für Coronatests vereinbart.“

Ursprünglich nannte sich das vor sechs Jahren in Mannheim etablierte Malteser-Projekt „Medizin für Migranten“, inzwischen heißt es „Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung“ – denn längst nutzten nicht nur Zugewanderte (insbesondere aus Osteuropa) die Basisversorgung, sondern auch nichtversicherte Mannheimer: beispielsweise wirtschaftlich in Bedrängnis geratene Freiberufler, die wegen rückständiger Beiträge aus ihrer privaten Krankenkasse geflogen sind.

Anfangs hatte das Team Bedenken, ob die strikte Terminvergabe eingehalten wird. Carrara: „Das klappt erstaunlich gut“. Zeitliche Vorgaben sind auch deshalb wichtig, weil die allgemeinmedizinische Sprechstunde morgens zeitversetzt zu den nachmittäglichen gynäkologischen Untersuchungen der Schwangeren läuft. Außerdem dürfen Familien zur Kindersprechstunde nicht mehr „im Pulk“ auftauchen.

Zuluftanlage ein Kraftakt

Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen sind ausschließlich nach Terminvereinbarung möglich, worüber Infoblätter in Deutsch wie Bulgarisch aufklären. Trotz vieler Einschränkungen sind in den Monaten April bis September bei 24 Donnerstag-Sprechstunden insgesamt 410 Behandlungen erfolgt.

Das Team weiß, dass die kalte Jahreszeit und steigende Infektionszahlen es vor weitere Herausforderungen stellen werden – auch deshalb, weil im Winter der Hof als Wartezone nur eingeschränkt nutzbar sein dürfte. Die Installation einer Zuluftanlage im fensterlosen Kellerbereich – die Sprechzimmer können gelüftet werden – würde zwar den Hygieneschutz erhöhen, wäre aber ein finanzieller Kraftakt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020