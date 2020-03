Seitenstraßen der Mannheimer Planken werden bis 2023 neugestaltet

Von Christian Schall

Was seit einem Jahr rund um die Planken - zunächst in einem mehrwöchigen Versuch, seit Herbst dauerhaft - mit herausnehmbaren Pfosten praktiziert wird, soll bis voraussichtlich 2023 zu einer Dauerlösung werden. Versenkbare Poller sollen verhindern, dass unberechtigte Personen mit ihren Fahrzeugen weiterhin in die Fußgängerzone einfahren. Außerdem erhalten die

...