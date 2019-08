Sekmen Mitglied in Wirtschaftsgremium

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat, Melis Sekmen (Bild), wurde in die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) für Wirtschaft und Finanzen gewählt und ist damit neben Hubert Schübel aus Stuttgart eine von zwei Delegierten aus Baden-Württemberg. Die BAG erarbeitet wirtschafts- und finanzpolitische Grundlagen der Positionen der Grünen. Sekmen war schon zuvor Mitglied in der wirtschafts- und sozialpolitischen Landesarbeitsgemeinschaft. Neben den Delegierten aus den Landesverbänden arbeiten Vertreter des Bundesvorstands, der Jugend- und Gewerkschaftsorganisationen sowie der Fraktionen aus Bundestag und Europaparlament in diesem Gremium. lang (Bild: Grüne)

