Sekt zum Jubiläum der „Butterfly“

Die „Madama Butterfly“ wird 50: 1969 feierte Wolfgang Blums Inszenierung von Giacomo Puccinis Oper im Bühnenbild von Paul Walther am Nationaltheater Premiere und gehört seither zum legendären Mannheimer Repertoire. Eine kleine Ausstellung in Kooperationen mit den Reiss-Engelhorn-Museen im Theatercafé begleitet das Jubiläum, zeigt Fotos und Besetzungszettel seit der Premiere und erläutert die Aufführungsgeschichte. Bei der Jubiläumsvorstellung am Mittwoch, 23. Januar um 19.30 Uhr dürfen alle im Jahr 1969 geborenen Besucher in der Pause mit einem kostenlosen Sekt auf die gleichaltrige „Madama Butterfly“ anstoßen. Jeder Zuschauer des Jahrgangs 1969 erhält am 23. Januar am Informationstresen im Kassenraum einen Gutschein für einen Pausensekt und kann ihn an den Getränketresen einlösen. Die Jubiläumsvorstellung dirigiert Benjamin Reiners. Es singen Izabel Matula (Gast) und Andreas Hermann die Cio-Cio-San und F.B. Pinkerton, Suzuki ist Julia Faylenbogen, Kate Pinkerton ist Natalija Cantrak und in weiteren Rollen sind a Jorge Lagunes, Uwe Eikötter, Ilya Lapich und Patrick Zielke zu erleben. pwr

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019