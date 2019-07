Selbst für die Katze und den Papagei wird gesorgt

Er wird erst am Einsatzleitwagen der Feuerwehr abgestellt, kommt dann in seinem Käfig per Mannschaftstransporter der Johanniter zu seinen Besitzern: der Papagei eines 90-jährigen Paares – auch für ihn wird gesorgt bei der kompletten Räumung des Hochhauses in der Neckarpromenade 15, das am Montagabend von allen Bewohnern verlassen werden muss. Die Turnhalle des Ludwig-Frank-Gymnasiums ist für sie die Anlaufstelle.

Nachdem der Papagei da ist, werden die beiden 90-Jährigen von der Tochter der Frau abgeholt. „In dem Alter sollen sie nicht auf Feldbetten schlafen“, sagt sie. Doch sonst ist alles bereit in der Halle. 54 Ehrenamtliche, hauptsächlich vom Roten Kreuz und verstärkt durch Malteser, haben die Halle eingerichtet, Tische, Stühle, Feldbetten aufgebaut, Getränke und Verpflegung gerichtet.

Notquartiere gerichtet

Video Lokales Mannheim: 30 Personen durch Brand in Hochhaus verletzt – 550 Bewohner evakuiert Mannheim, 08.07.19: In einem Müllschacht an der Mannheimer Neckarpromenade ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen, wodurch ein 29-stöckiges Hochhaus verqualmt worden ist. Inzwischen zählen Rettungskräfte 30 Verletzte. (Quelle: RNF) Mannheim, 08.07.19: In einem Müllschacht an der Mannheimer Neckarpromenade ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen, wodurch ein 29-stöckiges Hochhaus verqualmt worden ist. Inzwischen zählen Rettungskräfte 30 Verletzte. (Quelle: RNF)

Theoretisch könnten hier alle 550 Bewohner des Hochhauses versorgt werden. 80 meldeten nachmittags Bedarf am Infopunkt, den die Feuerwehr eingerichtet hat. Bis zum Abend haben sich davon aber gerade mal 50 in der Turnhalle gemeldet. 41 bleiben da. „Manche gehen auch wieder. Wenn die Leute von der Arbeit kommen, werden es vielleicht mehr“, so Abschnittsleiter Dirk Olbert vom Roten Kreuz Seckenheim.

Als Schlafplatz ist die Halle ohnehin nicht gedacht. „Dazu haben wir weitere Quartiere gerichtet“, so Erster Bürgermeister Christian Specht. Er verweist auf eine leerstehende Flüchtlingsunterkunft im Columbus-Quartier sowie mehrere leere Wohnungen und Notquartiere der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG. Die Nachfrage sei aber „geringer als erwartet“, so Specht: „Viele kommen wohl bei Freunden und Verwandten unter.“

Notfallseelsorger gefragt

Nicht alle Leute gehen gerne aus den Wohnungen. „Es gab im Einzelfall erhöhten Diskussionsbedarf“, beschreibt es Polizeipräsident Andreas Stenger. Und wenn die Leute dann aus den Wohnungen raus sind, kommt „plötzlich eine Fülle von Alltagsproblemen“, so Uwe Sulger, der Leitende Notfallseelsorger. Mit drei Kollegen ist er bereit, im Schichtdienst werden immer drei Seelsorger die ganze Nacht für die Bewohner bereit sein. „Einige wollen reden, suchen Ansprechpartner. Aber alles im Rahmen. Mancher hat eben keine Medikamente dabei oder sorgt sich um seine Tiere“, berichtet er.

So wie Ralf Alscher. „Die Katze ist mein bester Kumpel“, sagt er. Er ist morgens zunächst aus seiner Wohnung geflüchtet, dann aber – als noch nicht alles gesperrt ist – zurück, um die Katze zu holen: „Die ist jetzt bei meiner Schwester, aber ohne die wäre ich nicht aus der Wohnung raus!“, bekräftigt er.

Ungern aus ihren vier Wänden gegangen ist auch ein älteres Ehepaar. „Wir fühlen uns alleingelassen. Keiner weiß, wann wir wieder zurückdürfen“, klagt ein Mann. Eine ältere Frau erinnert sich an die Evakuierungen und die Flucht in den Bunker in den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs. Dagegen lobt ein Rollstuhlfahrer die Betreuung durch das Rote Kreuz als „wunderbar“. Allerdings brenne es in dem Müllabwurfschacht nicht zum ersten Mal. „Das liegt an der Konstruktion“, kritisiert er. Und das Schild „Verletztenablage“, das der internen Fachsprache entstammt, gefällt ihm nicht. „Die machen das vorbildlich, die Jungs und Mädels“, dankt auch eine Frau aus dem 24. Stock den Einsatzkräften, „echt vorbildlich!“. Doch sie findet die Luft in der Turnhalle „sehr stickig“, weshalb sie zum Rauchen vor die Tür geht.

An einer Zigarette zieht ebenso gerade Sabine Sipos. Eine „Verletztenanhängekarte“, die um ihren Hals baumelt, zeigt, dass sie von Rettungskräften schon untersucht wurde. „Aber einen Raucher bringt doch so etwas nicht um“, meint sie lachend. Wenn es in ihrem Hals kratze, dann liege das am Rauchen. „Manche Leute piensen so herum“, denkt sie. Seit 40 Jahren wohnt sie im 27. Stockwerk. „Erstbezug“, betont sie. Sie habe schon manches in dem Haus erlebt, „aber so etwas noch nicht!“, wie sie sagt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.07.2019