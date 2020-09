Selbst „Übergangslösungen“ dauern bis zu zwei Jahre

Die Betreuungslandschaft wird sich in den kommenden Jahren stark verändern. An vielen Stellen entstehen neue Kindertagesstätten, fast in jeder Fachausschusssitzung geht es um die Schaffung weiterer Plätze. Das liegt zu einem gewissen Teil auch daran, dass die vom Gemeinderat beschlossene Ausbauplanung nicht annähernd reichen wird, um die Versorgung aller Kinder über drei Jahren sicherzustellen.

Hohes Defizit auf dem Waldhof

Mehr als deutlich wurde das, als die Stadt im vergangenen Jahr die Bevölkerungsprognose bis 2038 vorstellte – mit Zwischenschritten 2023 und 2030. Laut der Bedarfsplanung auf Grundlage dieser Prognose würden 2023 unterm Strich stadtweit 589 Plätze fehlen. Besonders große Defizite zeigt die Statistik für die nördlichen Stadtteile, etwa Waldhof (minus 203) oder Käfertal (minus 173) auf. In anderen Bezirken, zum Beispiel auf dem Almenhof (plus 66), würde es Überschüsse geben.

„Diese Bedarfe werden derzeit stadtteilbezogen überprüft und aktualisiert. Auf dieser Basis wird dann Stadtteil für Stadtteil eine Ausbauplanung erstellt“, teilt die Sprecherin des städtischen Bildungsdezernats, Beate Klehr-Merkl, mit. Das erste Konzept für den Lindenhof sei bereits vom Gemeinderat beschlossen. „Die weiteren sollen nach und nach bis Ende 2021 folgen.“

Dass alles im Fluss ist, zeigt ein Beispiel aus dem Bereich Waldhof. Dort fordern Bezirksbeiräte seit Jahren, auf dem Areal der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule eine Kita zu bauen. Das hatte die Stadt noch im Herbst 2018 von sich gewiesen. Ein Jahr später – unter dem Eindruck der Bevölkerungsprognose – deutete sich ein Umdenken an. Mittlerweile, so Klehr-Merkl, prüfe man, eine Einrichtung mit drei Gruppen zu bauen, „da gerade für den direkt angrenzenden Stadtbezirk ein hoher Bedarf an Betreuungsplätzen besteht“.

Die Krux bei allen Planungen ist der jahrelange Vorlauf bis zum Bau einer neuen Kita. Deshalb setzt die Verwaltung zunehmend auf „Übergangslösungen“. So werden derzeit im Stadtteil Hochstätt Container für drei Gruppen sowie eine zweigruppige Zwischenlösung für den Waldhof aufgebaut. Weitere hat der Gemeinderat für den Pfalzplatz Lindenhof und an der Wilhelm-Leuschner-Straße im Niederfeld beschlossen. Allerdings entstehen auch „Übergangslösungen“ nicht von heute auf morgen. Bis zur Realisierung könne es „aufgrund von Genehmigungs- und Ausschreibungsverfahren bis zu eineinhalb oder zwei Jahre dauern“, so die Stadt.

Problem Einschulungsstichtag

Ein weiteres Problem kommt hinzu, das nicht „hausgemacht“ ist – sondern vom Land verursacht. Auf Wunsch vieler Eltern hat das Kultusministerium beschlossen, den Einschulungsstichtag ab dem Schuljahr 2020/21 vom 30. September auf den 30. Juni vorzuverlegen. Ursprünglich sollte das auf einen Schlag geschehen, mittlerweile hat das Land eine gestaffelte Regelung bis zum Schuljahr 2022/23 umgesetzt.

Hätte Stuttgart den Plan sofort komplett verwirklicht, wären nach städtischer Schätzung rund 650 Kinder ein weiteres Jahr in den Kitas geblieben. „Dies entspricht etwa 32 Ganztagsgruppen, die kurzfristig geschaffen werden müssten“, so Klehr-Merkl. Wie viele Plätze durch die gestaffelte Regelung nötig sind, könne „derzeit nicht verlässlich kalkuliert werden. Wir gehen aber auf Basis der Einschulungsuntersuchungen von circa 250 Plätzen aus.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.09.2020