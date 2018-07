Selbstbestimmt älter werden

Anzeige

Bewegung, Unterhaltung und Vorträge – beim Informationstag für Seniorinnen und Senioren des SeniorenTreff Herzogenried am Donnerstag, 26. Juli, gibt es ein volles Programm. Die Vorträge informieren darüber, wie man sich gegen Trickbetrug an der Haustür schützen kann oder über einen gesunden Lebensstil. Zwischendrin laden die Sportgruppe und die Singgruppe des Herzogenried zum Mitmachen ein. Zusätzlich sorgt die Seniorentanzgruppe Neckarstadt West und der Shanty-Chor Neckarmöwen für Abwechslung. Der Info-Tag dauert von 11 bis 16 Uhr und findet Am Brunnengarten 5 statt. Nähere Infos gibt es unter Tel. 0621/10 76-116 lob