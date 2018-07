Selbstbestimmt älter werden

Anzeige

Gelächter, Gesang und Beifall schallt durch das Wohngebiet Am Brunnengarten. Die Geräusche kommen vom Seniorentreff des Herzogenried. Hier wird einer der Internationalen Seniorentage veranstaltet, die in allen Seniorentreffs Mannheims einmal im Jahr auf dem Programm stehen. 25 Jahre lang wurden diese Tage zentral in der Stadtmitte ausgerichtet. Seit drei Jahren können die Senioren in einen der 19 Treffs gehen und müssen nicht mehr so weit fahren. Die Seniorentage sollen mit mehreren Vorträgen dabei helfen, dass ältere Menschen auch weiterhin zurecht kommen.

Unterhaltung und Informationen

Die Stadt Mannheim hat in Zusammenarbeit mit dem Seniorentreff und der Abendakademie Vorträge organisiert, die den Menschen helfen sollen, selbstbestimmt und selbstständig älter zu werden. Michael Kühn von der Stadt Mannheim erklärt alles zu den Themen Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Apotheker Lutz Winnemann gibt Tipps, wie man im Herzogenried gesund leben kann. Von der Seniorenberatungsstelle Neckarstadt-Ost zeigt Brigitte Walther-Lotz die Möglichkeiten zur Versorgung und Unterstützung von Senioren. Stefan Ebert vom Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt klärt über Trickbetrüger an der Haustür auf und gibt Präventionshinweise. „Das ist im Moment sehr relevant. Der Vortrag ist normalerweise auch besonders gut besucht“, sagt Dorit Rode von der Abendakademie, die sich an der Veranstaltung beteiligt hat.

Der Tag bietet aber mehr als nur Vorträge. Tanz, Gesang und Bewegung stehen auf dem Programm. Auch die eigene Singgruppe des Seniorentreffs tritt auf. Udo Hechler versucht außerdem, die Gäste zu animieren, sich zu bewegen. Mit der Jedermann-Sportgruppe Herzogenried zeigt er, was auch im hohen Alter sportlich noch möglich ist.