„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“ – so singt es Udo Jürgens in seinem Hit. Am Donnerstag, 25. Juli, von 11 bis 16 Uhr zeigt der Informationstag für Senioren, im Kurpfalztreff (K 1, 7-13) in der Kurpfalzpassage, wie man selbstbestimmt älter werden kann.

Nach der Begrüßung finden neben informativen Vorträgen über Betreuungsrecht, Patientenverfügung und Wohngeld, auch Bewegungs- und Unterhaltungsprogramme mit musikalischer Untermalung statt. Zusätzlich können persönliche Gespräche mit den Fachleuten vor Ort geführt werden. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0621/10 76 116. eaw

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019