Selbsthilfe nach Krebs organisiert

Gestern ist Emmy Becker auf dem Friedhof der Gemeinde Brühl beerdigt worden. 94 Jahre wurde sie alt. Jahrzehnte hat sich die einstige Vorstandssekretärin des Großkraftwerkes Mannheim nicht nur für die „Frauenselbsthilfe nach Krebs“ engagiert, sondern diese in Mannheim gemeinsam mit Pionierin Ursula Schmidt auf den Weg gebracht – in einer Zeit, als noch von „Brustamputierten“ die Rede war und es keine Rolle spielte, dass es bei einer solchen Organ-Entfernung um Körper und Seele geht. „Krebs wurde damals totgeschwiegen – so eine Krankheit hatte man einfach nicht“, blickte die gebürtige Ludwigshafenerin bei ihrem 90. Geburtstag zurück.

Bis 1998 hat sie im Vorstand des Bundesverbandes der „Frauenselbsthilfe nach Krebs“ aktiv mitgearbeitet und dafür gesorgt, dass die Botschaft „auffangen, informieren, begleiten“ flächendeckend umgesetzt wurde. 1980 gründete sie eine Selbsthilfegruppe für Brühl. Der wenig später herausgebrachte Leitfaden für Gruppenleiterinnen entstand unter ihrer Federführung.

Emmy Becker galt als sanft, diplomatisch, aber beharrlich. Hochkarätige Auszeichnungen wie das Bundesverdienstkreuz am Bande künden von ihrer Lebensleistung. 1989 bekam sie die Hartmann-Thieding-Medaille des Hartmannbundes – was dafür spricht, dass Ärzte, die ursprünglich die sich rasant verbreitende Selbsthilfebewegung argwöhnisch verfolgten, inzwischen längst mit Patienten-Initiativen kooperieren. wam (Bild: SZ)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019